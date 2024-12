Oasport.it - LIVE F1, GP Abu Dhabi 2024 in DIRETTA: alle 10.30 la FP1 di Yas Marina, la Ferrari vuole iniziare bene

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.50 Siamo giunti al ventiquattresimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di F1. Siamo alla “last dance”. Chi vincerà la gara di Yase, soprattutto, chi conquisterà il titolo costruttori?09.45 Buongiorno e benvenuti a Yas! Tra 45 minuti esatti prenderà il via il fine settimana del Gran Premio di Abu!Come seguire le prove libere di Abuin tv/streaming – La presentazione del GP Abu– Numeri e statistiche GP AbuBuongiorno e bentrovati alladella prima giornata di prove libere del GP di Abu, ultimo appuntamento del Mondialedi F1. Sul circuito di Abu, assisteremo a un day-1 particolarmente importante per andare a definire gli assetti in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale.