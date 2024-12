Thesocialpost.it - Lecco, incidente sulla Statale 36: due camion si schiantano in galleria, traffico in tilt

Tensione per unnella zona diche ha coinvolto dueall’interno di una36. Il “drammatico” e (a giudicare dalle immagini) impressionante impatto è avvenuto nellaCorte, nei pressi di Colico, poco dopo l’uscita di Piona in direzione Sondrio. I due mezzi pesanti erano in transitocarreggiata nord. Per fortuna, non si registrano feriti gravi, nonostante la situazione potesse risultare pericolosa. Secondo le prime notizie disponibili, i soccorritori hanno assistito in particolare un uomo di 43 anni, il quale non ha necessitato di essere trasportato in ospedale.Leggi anche: Scomparsa Daniela Ruggi, arrestato l’amico Domenico: trovate armi in casa suaLa36 è stata temporaneamente chiusa al, con i veicoli deviatiprovinciale lungo il lago, per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione dei mezzi coinvolti e la messa in sicurezza della strada.