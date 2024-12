Ilrestodelcarlino.it - Le vetrine vuote si rianimano. Allestimenti digitali e musica

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il meglio di Cesena si mette in vetrina. In occasione delle festività natalizie, alcuni negozi sfitti del centro storico torneranno a illuminarsi e ad animarsi, ospitando il cinema d’animazione. A partire da domani pomeriggio, data nella quale verranno accese le luminarie natalizie e fino al 6 gennaio, chi passeggerà lungo strade e piazze del cuore urbano potrà infatti ammirare inedite installazioni artistiche e godersi un ricco calendario di eventi. L’obiettivo è rendere più vivo e acccogliente il centro storico riutilizzando quegli spazi che invece restano vuoti per le difficoltà del commercio. L’iniziativa si chiama ‘Cesena in vetrina’ e si riferisce a un progetto nato dalla collaborazione tra Spazio Marte - Visual and Motion Hub, associazione culturale che raccoglie professionisti delle arti visive e della comunicazione, Selvatico Studio, casa di produzione cesenate specializzata in cinema di animazione, e Retropop Live, associazione con grande esperienza nell’ideazione e creazione di eventili.