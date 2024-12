Donnaup.it - Lasagne di Natale: 9+1 modi diversi per prepararla nelle feste!

Lesono, per molte famiglie, il piatto forte.C’è chi prepara tutto, dalle sfoglie al condimento, e chi arriva affannata alla Vigilia, stretta tra la professione, la famiglia, la casa, le corse ai regali e ricorre a prodotti pronti.Certo, il gusto di quello che realizziamo con le nostri mani è inconfondibile, ma lealla fine risultano sempre deliziose, l’importante è che facciano il loro ingresso in pompa magna sulla tavola delle!Se volete stupire i vostri ospiti con ricette alternative, appaganti ed invitanti, eccovi alcune idee per variare il primo a seconda delle preferenze personali!Ah, quasi dimenticavo! Se siete stufe della solita besciamella, cliccate qui.Siete pronte a prendere appunti? Iniziamo!di: vegetariane e biancheLezucca, gorgonzola e nociLesono sempre un capolavoro, ma se vogliamo stupire i nostri ospiti, quest’anno serviamole in bianco, alla zucca, filanti grazie al gorgonzola, croccanti, grazie alle noci.