Gamerbrain.net - Infinity Nikki: Codici da riscattare per ottenere valuta gratis

Leggi su Gamerbrain.net

Soltanto ieri è uscito, il nuovo free to play per PC, Console e Mobile, che oggi sono già disponibili i primidaper, da spendere nei banner presenti nel gioco, al fine di, accessori e completi per la protagonista.dasuche vi riportiamo a seguire hanno una scadenza, il primo è a tempo limitato, potete usarlo entro e non oltre il 18 Dicembre, tutti gli altri invece scadranno nel 2025 e oltre, ma se state già giocando, perchè aspettare? Iuna volta riscattati vi assegneranno le corrispondenti ricompense, ossia lanecessaria per pullare nei banner ele ricompense previste, ad ogni modo isono:1205: 20 Limited-time Revelation CrystalsBDAYSURPRISE: 126 DiamantiGIFTTO: 90 DiamantiGIFTFROMMOMO: 80 DiamantiComeinPerdovete prima di tutto completare il tutorial e avanzare nel gioco fino a sbloccare la componente gatcha, dopo di che procedete come segue:Tocca l’icona a forma di ingranaggio presente nell’interfaccia di gioco.