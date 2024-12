Lanazione.it - Indisciplinati e aggressivi sullo scuolabus. Sotto sorveglianza gli alunni della primaria

Vezzano, 6 dicembre 2024 – “Comportamenti, talvolta”. E’ scritto nella determina 75 del 21 novembre in virtùquale il Comune di Vezzano ha intenzione di estendere lasui pulmini del trasporto scolastico. La motivazione è chiarita nello stesso atto dirigenziale: “Nel corso degli ultimi anni si sono ripetute, con sempre maggiore frequenza, segnalazioni di comportamenti, talvoltae potenzialmente pregiudizievoli per l’incolumità dei trasportati e la sicurezza del servizio , tenuti dagliscuolanelle corse di rientro a casa”. Una situazione che evidentemente ha dimostrato di avere bisogno di una misura ben precisa, e immediata. Il consigliere comunale Federico Viani, letta la determina, si è detto fortemente preoccupato: “Una situazione di cui non sapevo nulla e di cui sono venuto a conoscenza leggendo la determina.