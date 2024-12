Lanazione.it - Il mattone torna a brillare. I movimenti del mercato. Cresce il costo delle case

Il prezzo massimo degli ultimi due anni. Il"brilla" un po’ di più anche a Fucecchio. Secondo i dati di Immobiliare.it la città del Padule e di Montanelli sta assistendo a una crescitaquotazioni. A novembre per gli immobili residenziali in vendita – questi gli ultimi datirilevazioni effettuate – sono stati richiesti in media 1.493 euro al metro quadro, con un aumento del 3,18% rispetto a novembre 2023 (1.447 euro al metro quadro). Negli ultimi due anni, il prezzo medio all’interno del comune di Fucecchio ha raggiunto il suo massimo proprio nei giorni scorsi. Il mese in cui è stato richiesto, invece, il prezzo più basso è stato gennaio 2023: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media 1.408 euro al metro quadro. Sul fronte degli affitti c’è una sostanziale tenuta: 8,36 euroal mese per metro quadro, con un aumento dello 0,48% rispetto a novembre 2023.