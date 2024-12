Oasport.it - Hockey ghiaccio, Val Pusteria vince in ICE League. Cadono Bolzano e Asiago

Leggi su Oasport.it

Venerdì sera di grande importanza per quanto riguarda l’ICE2024-2025. In programma sei incontri con le tre squadre italiane impegnate sul. Un solo successo, però, che porta la firma di Valche demolisce Innsbruck a domicilio., invece,a Lienz ein casa contro Vienna.BLACK WINGS LIENZ-5-2I padroni di casa iniziano subito forte con Roe che segna l’1-0 al minuto 7:32, prima che Tialler centri il 2-0 al 17:53. Nel secondo periodo i Black Wings non si fermano e prima trovano il 3-0 con Lebler al 26:06, quindi arriva anche il poker con Ouellette-St-Amant al 31:11.si scuote al 31:38 con Bradley ma Roe allunga di nuovo sul 5-1 al 34:53. Il terzo tempo è di pura accademia con Frigo che chiude con il 2-5 al 47:08.-VIENNA CAPITALS 2-3Sono gli ospiti a sbloccare il punteggio con Hartl dopo 8:15 di gioco.