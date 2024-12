Unlimitednews.it - Gelmini “L’unico spazio per il centro è all’interno del centrodestra”

MILANO (ITALPRESS) – “Stiamo continuando il nostro sogno: costruire un partito autenticamente popolare, riformista e liberale che sappia dare cittadinanza ai tanti amministratori che non hanno una tessera di partito e alle tante liste civiche; ci siamo messe in cammino e abbiamo fondatoPopolare. Poi c’è stata l’intuizione di Maurizio Lupi che ha aperto aPopolare e ai tanti amici che avevano creduto nel Terzo Polo. Un partito che va oltre il perimetro deldestra per darea quei riformisti anche provenienti dalsinistra. Credo cheper ilsiadeldestra e nella coalizione che sostiene il governo Meloni, è evidente che la distanza rispetto ad AVS e al M5S è siderale”. Così Mariastella, senatrice di Noi Moderati-Popolare, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’Agenzia Italpress.