Ilfattoquotidiano.it - Francia, Macron mette da parte la crisi politica e si affida all’inaugurazione di Notre-Dame per un rilancio di immagine

L’investitura del nuovo primo ministro innon sarebbe attesa prima di lunedì: per qualche ora ladovrebbe essere messa tra parentesi perché Parigi si prepara ad accogliere una cinquantina di capi di Stato e di governo in occasione della riapertura della cattedrale, devastata dall’incendio dell’aprile 2019. L’evento è organizzato in pompa magna e con un dispositivo di sicurezza – cecchini sui tetti, 6.000 poliziotti, traffico bloccato, metro ferme e negozi chiusi – degno delle Olimpiadi dell’estate scorsa.La cerimonia si terrà in presidenza tra gli altri di Donald Trump (Joe Biden non farà il viaggio, ma sarà rappresentato dalla moglie Jill), dei presidenti Sergio Mattarella e del tedesco Frank-Walter Steinmeier, o ancora del premier polacco Andrzej Duda e del re Philippe del Belgio.