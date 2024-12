Tpi.it - Fabrizio Corona: “Theo Hernandez ha picchiato una donna dopo aver preso la droga del palloncino”. Ma nel video non si capisce se l’autore della violenza è il calciatore del Milan

Leggi su Tpi.it

accusa ilfrancese deldiaggredito euna ragazza in un locale dio mentre era sotto l’effettocosiddetta “del”.Nel suo format su Youtube “Falsissimo”, l’ex re dei paparazzi ha diffuso alcuni estratti di un filmato, girato dallecamere a circuito chiuso del locale, in cui si vede un uomo non riconoscibile – ma che secondoè proprio– dare uno schiaffetto e poi spintonare una ragazza.afferma che in un altro estratto del– che non ha voluto mostrare – si vede ilsferrare anche un pugno contro la.Il tutto sarebbe avvenutoche il terzino francese, 27 anni, aveva bevuto molto alcol e inalato da undel protossido di azoto, sostanza nota anche come “larisata” per l’effetto euforico che provoca.