F1, entrambe le Williams penalizzate in griglia ad Abu Dhabi

Un week end che non è iniziato particolarmente bene per la. La scuderia di Grove è arrivata all’ultimo appuntamento del Mondiale 2024 di F1 non al top per i tanti problemi legati agli incidenti di Franco Colapinto e di Alex Albon, che hanno costretto la scuderia a grandi investimenti e i tecnici a metterci una pezza in qualche modo.Non è un caso che le prestazioni della vettura britannica non siano state all’altezza delle aspettative proprio per queste criticità. Piove sul bagnato, verrebbe da dire, dopo quanto accaduto nella FP1 di Yas Marina. L’anglo-thailandese e l’argentino dovranno infatti scontare una penalità di cinque posizioni ciascuno, in questo caso per la sostituzione del cambio. Entrambi, infatti, sono andati oltre il numero consentito nella stagione da regolamento.