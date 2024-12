Ilgiornaledigitale.it - Ebimotors: le foto del party di fine anno con un occhio al futuro

Si è svolta nella serata del 29 novembre presso il locale “In vena di Vino” a Cermenate, la classica cena didel team. Un momento conviviale, con tanti ospiti ed amici, dove si è fatto il bilancio dell’annata 2024 e sono state gettate le basi per il 2025. La serata è stata coronata dai festeggiamenti per il 50esimodi attività del patron Enrico Borghi nel campo del motorsport.La famiglia diera presente al completo con gli instancabili figli di Enrico, Nadia e Riccardo, colonne portanti dell’azienda, con i piloti ed i meccanici che mille emozioni hregalato ai tanti fans durante l’.Come sempre, ad animare il tutto è stata la passione per i motori. Una passione cheha trasformato in business, ma senza dimenticare quelli che sono i veri valori dell’agonismo, della competizione sana e dei gesti “semplici ed umili” di Enrico Borghi che si illumina davanti ad un motore che romba.