Quotidiano.net - Double Coat da leggenda, le icone Fay: arte e talento

Leggi su Quotidiano.net

Si conclude alla grande, con una campagna-evento davvero speciale, la celebrazione dei 25 anni deldi Fay, il marchio principe per lei e per lui del Gruppo Tod’s, cominciata nel gennaio scorso durante la Fashion Week di Milano con un allestimento museale negli spazi del brand in via Savona. Il marchio d’origine americana (ma caratterizzato dalla forte attitudine italiana), presieduto da Andrea Della Valle, continua nel racconto dei propri capi iconici con un progetto a tappe affidato al fotografo Michael Avedon, nipote delrio Richard, e a James Dylan, nipote del cantautore premio Nobel Bob Dylan ed Editor della neonata rivista newyorkese Breach. Fay, insomma, investe nella nuova cultura americana dell’immagine, della musica e della comunicazione con alcuni protagonisti della scena contemporanea.