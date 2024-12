Formiche.net - Cosa dice la scelta del nuovo ambasciatore Usa in Cina

“Sono davvero onorato di accettare la nomina del presidente Trump per diventare il prossimodegli Stati Uniti nella Repubblica Popolare Cinese. Avendo vissuto in Asia in due occasioni, capisco la gravità di questa responsabilità e non vedo l’ora di attuare la strategia del presidente per rendere il mondo disicuro e rappresentare gli interessi degli Stati Uniti in”. Con queste parole, David Perdue ha accolto la nomina aamericano a Pechino proposta da Donald Trump. Unaparte di una strategia più ampia per rafforzare l’influenza americana in un contesto di crescente competizione strategica con la.Thinking outside the boxPerdue, ex senatore della Georgia e uomo d’affari con decenni di esperienza internazionale, si distingue rispetto ad altre figure chiave della squadra di Trump, come Marco Rubio e Mike Waltz, noti per le loro posizioni hawkish sulla