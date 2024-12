Panorama.it - Conte vs Grillo: c'eravamo tanto amati

E' il duello finale tra due nobilastri politici decaduti. Nella brughiera pentastellata, si sfideranno fino all’ultimo cavillo. Sono ilMascetti e il marchese del, sostenuti dalle rispettive e brancaleoniche truppe. Lo scalpitante leader Giuseppi, da una parte. L’inconsolabile fondatore Beppe, dall’altra. È il più plateale scontro della Terza repubblica. I militanti sono richial voto, tra il 5 e l’8 dicembre 2024. I Cinque stelle si fronteggiano ancora senza esclusione di colpi, dopo la prima vittoria dell’ex premier, per decidere le sorti del Movimento nato per cancellare ogni dogma e diventato frusto partito. La Costituente voluta dasi chiama Nova, ma è la solita minestrina riscaldata. I quesiti, presentati come un epocale cambio rispetto al passato, servono solo a ratificare la malconcia linea voluta dall’avvocato pugliese.