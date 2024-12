Terzotemponapoli.com - Come rafforzare la difesa del Napoli nel mercato di gennaio?

Il, neldi riparazione, soprattutto nel reparto arretrato.Di seguito un articolo tratto dal sito www.tuttoweb.com. Una sconfitta inaspettata. Ilcapolista crolla in casa della Lazio in Coppa Italia. Una battuta d’arresto per 3-1 che estromette i partenopei dal torneo nazionale e permetterà ad Antonio Conte di impostare il navigatore degli azzurri solo sulla parola “campionato”. Decisamente una serata negativa. E Conte.Non hanno convinto le scelte del tecnico salentino che ha cambiato interamente la squadra affidandosi a coloro che hanno trovato meno spazio fin qui ma le risposte arrivate dal match dell’Olimpico non sono state per niente soddisfacenti. Ieri sera, all’Olimpico, ladel.Una prestazione al di sotto delle aspettative dell’allenatore specialmente quella del pacchetto arretrato che ha visto un adattato Zerbin a destra, Spinazzola a sinistra non sufficiente e la coppia centrale Rafa Marin-Juan Jesus che non ha convinto.