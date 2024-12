Iodonna.it - Come migliorare gli effetti dell’allenamento? La varietà conta

Leggi su Iodonna.it

Se la tua routine sportiva inizia ad assomigliare a una playlist in loop, è tempo di premere il tasto reset e rivedere il piano di allenamento, portando un tocco di novità. Devi sapere che variare frequentemente l’allenamento non solo rende i risultati migliori e più evidenti, ma tiene alta la motivazione e la grinta. La chiave del successo? Adottare un approccio dinamico allo sport, evitando di sedersi su una routine fitness fissa e inamovibile. Che sì, per molti versi è comoda e confortante, ma non ti permette di sviluppare al meglio muscoli, forza e resistenza. Scopri all’atto praticofare. Elisabetta Canalis, l’allenamento è durissimo: «Doping usato bene? No, sono contraria» X Allenamento: ogni sei settimane un reset per i muscoli«Il corpo si adatta rapidamente agli stimoli ripetitivi, portando a un plateau nei risultati», spiega Simone Zecca, trainer sportivo e founder di CrossFit Cenisio e Certosa a Milano.