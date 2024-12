Oasport.it - Combinata nordica: Jarl Magnus Riiber in testa dopo il PCR a Lillehammer, italiani fuori la top-30

Leggi su Oasport.it

Seconda tappa per la Coppa del Mondo dial maschile. Ci si sposta dalla Finlandia alla Norvegia, precisamente adove oggi è andato in scena il Provisional Competition Round.Introviamo il solito: il padrone di casa ha trovato il salto più lungo con 98.5 metri ed il miglior punteggio in 126.4. Da segnalare che si tratta di una Compact, quindi i distacchi sono fissi per i rivali.Inseguono gli austriaci: da Thomas Rettenegger a Martin Fritz, passando per Franz-Josef Rehrl, con Vinzenz Geiger, leader di Coppa del Mondo, al quinto posto momentaneo.In casa Italia da segnalare la squalifica di Aaron Kostner. Gli altri azzurri sonodalla top-30: trentunesimo Raffaele Buzzi, trentacinquesimo Iacopo Bortolas, quarantaduesimi a pari merito Alessandro Pittin, rientrante alle gare, e Domenico Mariotti.