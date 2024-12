Romadailynews.it - Cina: UNESCO riconosce elementi nazionali come patrimonio culturale immateriale (1)

Pechino, 06 dic – (Xinhua) – La popolazione locale si esibisce in una danza per celebrare la Festa del capodanno Qiang nella contea di Maoxian, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, il primo novembre 2024. Treculturali cinesi, ovvero le tradizionali tecniche tessili Li di filatura, tintura, tessitura e ricamo, la Festa del capodanno Qiang, celebrata nel Sichuan, e il design e le pratiche tradizionali per la costruzione di ponti ad arco in legno cinesi, sono stati aggiunti dall’all’Elenco rappresentativo deldell’umanita’ durante la 19ma sessione del Comitato intergovernativo per la salvaguardia deltenutasi ad Asuncion, in Paraguay, ieri. (Xin) Agenzia Xinhua