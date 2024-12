Sport.quotidiano.net - Ciclocross, il calendario della stagione di Van Aert

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 6 dicembre 2024 - Proprio mentre il mondo delsi interroga sul destino del triello che ha animato le ultime stagioni, un protagonista dello stesso annuncia il proprioper questo inverno: in attesa di conoscere i piani di Mathieu Van Der Poel e Tom Pidcock, il primo a uscire dal mistero è Wout Van, che comparirà inin ben 6 gare. Ilneldi VanLa data d'esordio è il 23 dicembre a Mol, proprio in Belgio, dove si terrà una tappa del Superprestige: seguiranno le gare a Loenhout, il 27 dicembre nel contesto dell'Exact Cross, Gullegem per il Superprestige il 4 gennaio e Dendermonde, gara di Coppa del Mondo in programma il 5 gennaio. Tanto Belgio prima di fare una capatina anche a Benidorm, in Spagna, il 19 gennaio in occasione di una tappa di Coppa del Mondo e chissà che nei pressiresidenza di Van Der Poel non si consumi la prima (e unica?) sfida stagionale tra i due.