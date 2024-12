Oasport.it - Boxe, Angela Carini torna sul ring e vince. Sorrentino, Charaabi e Nicoli promosse ai Campionati Italiani

Al PalaSomaschini di Seregno (in provincia di Monza Brianza) proseguono i CampioniAssoluti didilettantistica. Di seguito i risultati della quarta giornata, oggi sono andati in scena i quarti di finale.MASCHILE48 KG (quarti di finale): Salvatore Attrattivo si è imposto nel corso del terzo round contro Bilal Trabelsi.51 KG (quarti di finale): vittorie schiaccianti per Alessio Camiolo,no Platania e Filippo Seca, capaci di liquidare per 5-0 rispettivamente Francesco Bozzo, Lorenzo Madiai e Umberto Squitieri. Fares All-Assi ha avuto la meglio su Matteo Francesco Lostia per 4-1.+92 KG (quarti di finale): nette affermazioni di Dorsen Mateo Meliho (5-0 contro Lorenzo Applauso) e Valerio Fiore (5-0 contro Giampaolo Iovene).FEMMINILE48 KG (quarti di finale): Chiara Mosetti l’ha spuntata su Giulia Falcone (5-0), Giovanna Marchese ha regolato Marta Roveda (5-0), Ilaria Lai ha avuto ragione di Busa Miria Rossetti.