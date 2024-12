Lanazione.it - Banca Tema consegna 32 borse di studio e 18 bonus bebè

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 6 dicembre 2024 – Nei giorni scorsi cerimonia di, da parte di, di 32diagli studenti più meritevoli e di 18per i soci che sono diventati genitori nel corso dell’anno. Per i premi al merito scolastico, tutti i vincitori hanno ricevuto un riconoscimento in denaro e una pergamena, simbolo del traguardo raggiunto. Anche ai neo genitoriha donato un contributo di augurio per il nuovo nato, per iniziare a costruire insieme il futuro del piccolo, con un omaggio personalizzato in ricordo della serata. Presenti alla cerimonia al Teatro Pietro Mascagni di Chiusi, il presidente Francesco Carri, i consiglieri die il direttore generale Fabio Becherini, i quali si sono complimentati con tutti i premiati. Ai neo diplomati e laureati hanno ricordato quanto sia importante l’impegno profuso negli studi per diventare cittadini attivi e consapevoli e ottenere i migliori risultati in campo professionale.