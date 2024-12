Liberoquotidiano.it - Anna Kalinskaya stavolta osa: serata romantica, la foto (senza Sinner) che cambia tutto | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Grazie a tutti per gli auguri".festeggia i suoi magnifici 26 anni in quella che sembra a tutti gli effetti una cenaed elegantissima. Raggiante, la bionda tennista di Mosca pubblica latra le sue storie di Instagram, dopo aver condiviso nelle ore precedenti alcune dolciin compagnia di amiche e colleghe (come l'americana Caty McNally, sua partner di doppio. Non può essere da sola,, e non è da sola. Secondo i ben informati, dall'altra parte del tavolo apparecchiato con calici raffinati e luci soffuse ci sarebbe proprio lui, Jannik, il "convitato di pietra" delle ultime settimane social della. Il 23enne di San Candido avrebbe scelto una mossa a effetto per ricucire un rapporto che gli esperti di gossip assicuravano essere finito in autunno: è volato a Miami, in Florida, dove la russa si sta preparando alla prossima stagione.