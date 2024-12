Anteprima24.it - All’alt dei Carabinieri esibisce patente falsa: 31enne nei guai

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato denunciato in stato di libertà un trentenne di origini rumene perché ritenuto responsabile dei reati di “Falsità materiale commessa da un privato” e “Guida senza”.Durante un normale controllo alla circolazione stradale, idella Stazione di Forino hanno intimato l’“Alt” all’autovettura condotta dallo straniero. Questi, alla specifica richiesta dei militari, ha esibito unadi guida che da subito ha insospettito i militari operanti circa l’autenticità e l’immediata interrogazione alla Banca Dati ha eliminato ogni dubbio.L’uomo ha esibito unadi guida estera non convertita, nonostante residente in Italia da due anni, e successivamente è stato appurato che lo stesso non ha mai conseguito ladi guida. Alla luce delle evidenze emerse, il trentenne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.