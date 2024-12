Liberoquotidiano.it - Affari tuoi, Alessia beccata a telecamera lontana: il gesto per De Martino, tam tam impazzito | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ha perso,, ma è diventata in pochi minuti la concorrente più chiacchierata e apprezzata di, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De. E proprio con quest'ultimo, assai apprezzato sui social dal pubblico femminile che segue da casa, sembra essere scattato un certo feeling. La professoressa di francese, rappresentante della Liguria da Savona, da pacchista era stata protagonista di tanti siparietti per così dire "galanti" con il padrone di casa. Ma da concorrente, i telespettatori hanno sottolineato una clamorosa escalation. Un salto di qualità. E il fatto che nessuno dei due si sia in qualche modo trattenuto ha scatenato ancora di più i commenti degli appassionati su X, in tempo reale. Per la cronaca, dopo una partita molto sfortunataarriva a giocarsi il tutto per tutto con la Regione fortunata, ma per i 50mila euro scommette sulle Marche perdendo.