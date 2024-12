Thesocialpost.it - Addio docce e vasche da bagno: l’invenzione che cambia tutto. Ecco come ci si laverà

In un futuro nemmeno troppo lontano scompariranno dalle case le docce e le vasche da bagno. E come ci si laverà? Grazie alla "lavatrice umana", come l'hanno già ribattezzata. Questo apparecchio è infatti capace di lavare e asciugare un uomo in soli 15 minuti. Non siamo in un telefilm di fantascienza, ma è la realtà, e arriva dal Giappone. La vendita sarà a partire dal 2025 ed è stato ribattezzato "Mirai Ningen Sentakuki", che in giapponese significa "lavatrice umana del futuro". Science Co., l'azienda produttrice di questa macchina, ha fatto sapere che il suo prodotto è pronto a essere lanciato sul mercato. La "lavatrice umana" promette di lavare, asciugare e garantire un'esperienza di assoluto relax al suo utilizzatore.