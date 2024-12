Zonawrestling.net - WWE: In caduta gli ascolti di NXT, rating molto bassi per l’episodio con Eric Bischoff

Leggi su Zonawrestling.net

Calo significativo per lo show del martedì seraL’ultimo episodio di WWE NXT su The CW ha registrato una media di 593.000 spettatori, con un calo del 6,2% rispetto alla settimana precedente. Si tratta del dato più basso dalla puntata del 29 ottobre, quando furono registrati 588.000 spettatori, e del secondo peggior risultato da quando lo show ha lasciato USA Network.era quello immediatamente precedente a Deadline e vedeva tra i piatti forti della serata la presenza di.I dati demografici e l’andamento degli ultimi mesiNella fascia demografica 18-49 anni, lo show ha ottenuto undello 0,13, segnando una diminuzione del 13,3% rispetto alla settimana scorsa. È ilpiù basso in questa categoria dal 4 luglio dello scorso anno. Il trend degli ultimi mesi mostra un calo costante da quando lo show ha toccato il picco di 874.