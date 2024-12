Ilgiorno.it - Tovagliette parlanti in refettorio: "L’inclusione comincia a tavola"

Leggi su Ilgiorno.it

“ in, alla Margherita Hack di Cernusco. Il progetto avviato a ottobre sbarca in mensa, un modo per celebrare la Giornata della disabilità, protagonisti i bambini che aiutano altri bambini. Il progetto nella città “Capitale europea 2025 dello sport inclusivo e del volontariato“ segna il conto alla rovescia in vista del titolo, operativo dal primo gennaio. La città vuole arrivare all’appuntamento in grande stile e usa l’occasione per migliorare una gamma di servizi già solida in campo sociale. Èto tutto più di un mese fa con la consegna delle americane “usa e getta“ con simboli di realtà aumentata per chi ha problemi: forchetta e piatti che possono essere capiti da tutti e che "aiutano chi ha difficoltà a esprimersi".