Terremoto di magnitudo 7 in California

Undi7 è stato registrato in, come riferito dall’United States Geological Survey (USGS). L’evento sismico si è verificato a una profondità di 10 chilometri (circa 6,2 miglia). A seguito della scossa, gli Stati Uniti hanno emesso un’allerta tsunami per la regione interessata.Ilè avvenuto intorno alle 10:44 ora locale, con epicentro vicino alla cittadina di Eureka, secondo quanto riportato dall’USGS. L’allarme tsunami è stato esteso a gran parte della costa del Pacifico a nord di San Francisco, aumentando la preoccupazione tra i residenti delle aree costiere.Secondo il National Weather Service’s Tsunami Warning Center di Honolulu, “In base ai parametri preliminari del. potrebbero verificarsi pericolosi tsunami per le coste situate entro 300 km dall’epicentro.