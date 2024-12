Ilfattoquotidiano.it - Sophie Codegoni: “Sono stata controllata da due uomini mandati da Basciano”. Lui avrebbe “sceneggiato un malore”, sporcandosi col ketchup

Emergono nuovi dettagli sulla vicenda legata ad Alessandro. L’allarme è stato lanciato dalla Procura di Milano, che ha presentato ricorso al Tribunale del Riesame per chiedere che il dj venga messo agli arresti domiciliari perché è ritenuto concreto il rischio di reiterazione del reato. Verrebbe quindi ribaltata la scarcerazione decisa dal Giudice per le indagini preliminari lo scorso 23 novembre, circa 48 ore dopo l’arresto con l’accusa di stalking nei confronti della ex compagna.Ci sarebbero “gravi indizi” di colpevolezza che penderebbero su, riguardanti mesi di aggressioni e minacce alle quali sarebbero seguite riappacificazioni, salvo poi ritornare le minacce e le aggressioni, questa volta con tono più grave. È questo il quadro che è emerso dalla testimonianza dial pm Antonio Pansa e la procuratrice aggiunta Letizia Mannella il 28 novembre, giorno in cui l’influencer ha anche confermato di non aver mai ritirato la prima querela, presentata il 9 dicembre 2023 contro il dj.