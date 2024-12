Sechi | Ecco il discorso che Emmanuel Macron non farà mai

Leggi su Liberoquotidiano.it

Oggiparlerà alla nazione. Quello che dovrebbe dire è questo: «Miei compatrioti, ho provato in tutti i modi a dare un governo alla Francia, ho chiamato le elezioni anticipate proprio per favorire un chiarimento politico, ma non è arrivato, ho fallito prima con l'esecutivo Borne e poi con quello Barnier, infine ho capito qual è il problema, sono io l'ostacolo al nuovo inizio della politica del nostro Paese e dunque, con tutto il peso che questo comporta ma con l'onore di aver servito la Repubblica, mi dimetto e lascio la parola ai francesi». Questo dovrebbe dire, ma temo che non lo dirà, anzi è già pronto un altro capitolo della chanson, arriverà un nuovo primo ministro, una soluzione lampo, addirittura si parla di un governo tecnico. In questo caso la Francia avrà toccato l'estremo italiano di instabilità, un contrappasso dantesco ancor più marcato dal fatto che a Roma in questo momento c'è il governo più saldo d'Europa.