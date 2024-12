Sanremo Tar Liguria | illegittimo affidamento festival alla Rai

Leggi su Ildenaro.it

Genova, 5 dic. (askanews) – Ildinei prossimi anni potrebbe non andare più in onda sulla Rai. Il Tar dellaha infatti dichiaratol'diretto all'azienda da parte del Comune di. I giudici, escludendo la prossima edizione che sarà trasmessa come previsto dTRai, hanno deciso che il Comune didovrà procedere all'tramite una gara pubblica aperta agli operatori del settore. "E' una sentenza inaspettata – commenta in una nota il sindaco di, Alessandro Mager – articolata e complessa. Insieme ai dirigenti del Comune e ai nostri consulenti legali, la approfondiremo con scrupolosa attenzione nei prossimi giorni, anche al fine di pianificare le migliori strategie per il futuro".