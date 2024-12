Sala su San Siro | Avrei preferito sistemare quello attuale A marzo momento verità

Leggi su Ilnerazzurro.it

Il sindaco di Milano, Giuseppe, è intervenuto ai microfoni di Italia Oggi per aggiornare sulla situazione dello stadio di Sane sul progetto di Inter e Milan per la costruzione di un nuovo impianto.ha ribadito la sua preferenza per il restauro dello stadio, ma ha riconosciuto il diritto delle società di calcio di investire e perseguire il loro obiettivo di realizzare un nuovo stadio. “È fondamentale che il progetto non alteri le abitudini dei tifosi che frequentano San. Per questo motivo, è importante che il nuovo impianto venga costruito nella stessa zona, in un’area ben servita“, ha dichiarato il sindaco.ha sottolineato che un passo significativo è stato fatto con la manifestazione di interesse dei club e ha evidenziato che ilcruciale sarà a, quando verrà presentato il piano economico-finanziario rivisitato.