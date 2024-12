Tpi.it - Paolo Sorrentino: “Il mio prossimo film parlerà d’amore. Ci sarà Toni Servillo”

Dopo il successo di “Parthenope” (più visto del 2024 in Italia),è già pronto a rimettersi al lavoro. Il magazine statunitense Variety ha svelato in esclusiva alcuni dettagli del suo: il titolo“La Grazia” e il protagonista, alla sua settima collaborazione con il regista premio Oscar.Le riprese inizieranno nella primavera delanno. La pellicolaprodotta da Fremantle con The Apartment (società del gruppo Fremantle) e dalla Numero 10 che fa capo allo stesso, in associazione con Piper, che curerà la distribuzione.L’opera avrà una sceneggiatura originale scritta dal regista. La trama resta avvolta dal mistero: per il momento si sa solamente che si tratterà di una storiaambientata in Italia.L’indiscrezione è stata confermata dadurante una conferenza stampa nell’ambito delle “Giornate di Cinema” di Sorrento.