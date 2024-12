Iodonna.it - Oltre 50.000 luci LED per un'atmosfera magica nella città che non dorme mai. E che le festività natalizie abbiano inizio!

A New York si è riunita una grande folla per celebrare l'accensione dell'albero di Natale del Rockefeller Center. Quest'anno, secondo la NBC, l'albero abbaglia con50.000LED multicolori. L'albero rimarrà acceso tutti i giorni dalle 5 del pomeriggio a mezzanotte fino a metà gennaio. L'abete di quest'anno proviene dal Massachusetts per la prima volta dal 1959.