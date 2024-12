Lanazione.it - Nuove tecnologie per restituire vita alle piccole comunità

Leggi su Lanazione.it

Il ripopolamento dei piccoli centri e la crescita di manodopera qualificata sono due degli obiettivi principali che è possibile ottenere grazie. Ne è certa la cooperativa sociale SMAC (Scuola di Manifattura Additiva, nella foto il presidente Stefano Giovacchini) di Coreglia Antelminelli che, per celebrare il suo terzo anno di attività, promuove un dibattito fra esperti per approfondire come la cultura e lepossano diventare leve per la rigenerazione sociale e economica dellelocali. Domani18 in Confindustria Toscana Nord, in Piazza Bernardini 41. Prenotazioni a [email protected]