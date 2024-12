Ilfattoquotidiano.it - Macron attacca destra e sinistra: “Fronte antirepubblicano”. Poi annuncia governo “di interesse generale” e finanziaria di emergenza

“estremae estrema” colpevoli di essersi “unite in un”. Si rammarica che Michel Barnier sia stato sfiduciato “malgrado le concessioni” fatte dal suo. Rifiuta di prendersi la colpa della crisi: “So che alcune persone sono tentate di incolparmi per questa situazione. È molto più comodo”. Non mette mai in discussione lo scioglimento dell’Assemblea nazionale deciso dopo il trionfo del Rassemblement National alle Europee, ma si limita ad assumersi la responsabilità del fatto che “non sia stato compreso”. Infine esclude ancora una volta le proprie dimissioni. Il presidente francese Emmanuelparla in tv il giorno dopo la caduta delpiù breve dal 1958. E ai connazionaliche costituirà un nuovo esecutivo “di”.