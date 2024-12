Metropolitanmagazine.it - Luca Argentero, chi è la bellissima moglie Cristina Marino

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è stato sposato per diversi anni con l’attrice e doppiatrice Myriam Catania, e che dopo la loro separazione si è risposato con l’attuale compagna, dalla quale ha avuto due splendidi figli: scopriamo di più.Chi èdi, classe 1991, è un’attrice, modella e co-founder e presidente del brand Befancyfit.ha iniziato a studiare danza da piccola, ma il suo sogno di diventare una ballerina si è poi infranto a causa di un brutto infortunio. Successivamente ha debuttato nel mondo dello spettacolo come attrice nel film Amore 14 di Federico Moccia, per poi arrivare al successo nel 2013 con il film Casa e bottega diRibuoli. A questi sono poi seguiti altri progetti televisivi e cinematografici tra i quali Vacanze ai Caraibi e Il talento del Calabrone, fino a Celebrity Hunted 3, il programma televisivo a cui ha partecipato proprio con il marito