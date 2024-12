Ilrestodelcarlino.it - Libro e mostra all’Ala d’Oro

Nel weekend ci saranno due eventi organizzati dal Caffè Letterario di Lugo, che si svolgeranno nell’hotel Ala(galleria Matteotti 56). Domani alle 21 ci sarà la presentazione del romanzo di Nevio Casadio dal titolo ’Le stanze dei giardini segreti’, mentre sabato alle 18 nella hall dell’hotel verrà inaugurata lapersonale di Marilena Benini ’Giardini di carta’, introdotta da Carmine Della Corte. Nevio Casadio, giornalista, reporter e regista, si considera un cacciatore di storie. Ha frequentato a lungo il poeta Tonino Guerra, insieme al quale ha sviluppato iniziative e progetti. Ha scritto in particolare per La Repubblica, Oggi e Il Mattino e ha lavorato per molti anni in Rai collaborando con i maggiori autori della tv, tra i quali Sergio Zavoli, Enzo Biagi, Romano Tamberlich, Stefano Tomassini, Giovanni Minoli.