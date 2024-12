Ilrestodelcarlino.it - La storia di Mariuzzo e della poliziotta Roberta, che gli ha restituito l’identità

Bologna, 5 dicembre – Il grande cuore diImperatori batte ancora nell’eredità del suo lavoro. La, in servizio al commissariato Bolognina Pontevecchio, è morta lo scorso 8 ottobre, dopo aver lottato a lungo contro un brutto male. Ha lasciato una famiglia spezzata dal dolore e un vuoto incolmabile nei colleghi. Ha lasciato anche uno scatolone, pieno di casi e faldoni, che il destino ha costretto a lasciare a metà. Tra questi, c’era ladi, un settantenne italiano, senza fissa dimora da ormai tanti anni, in cura in un ospedale cittadino a seguito di un suo malore, e anche ‘senza identità’. Nessuno sapeva il suo cognome, funerale a sei mesi dalla morte per la signora con la fisarmonicastava lavorando al suo caso, quando la malattia se l’è portata via.