Ilfattoquotidiano.it - La Russa: “Gianfranco Fini è stato un caposaldo del passaggio da destra nostalgica a europea. Poi l’errore grave”

“Non si può immaginare il percorso dellasenza considerare cheundi questo percorso, il che non toglie nulla alla non adesione alla parte finale del suo percorso. Ma ciò non toglie nulla alla considerazione che senzanon ci sarebbeildallaalla”. Così il presidente del Senato Ignazio Laparlando dinel corso della presentazione del libro “Quella meteora acontro: il caso di Futuro e Libertà ai tempi di Giorgia“, in corso a Palazzo Madama.L'articolo La: “undelda. Poi” proviene da Il Fatto Quotidiano.