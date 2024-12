Spazionapoli.it - “La richiesta è altissima”: De Laurentiis ha già preso la decisione definitiva!

Il Napoli è tra le società più attive sul mercato. Intanto, nelle ultime ore, una trattativa importante si sarebbe arenata. L’annata del Napoli sta sorprendendo tutti, anche gli esperti più scettici. Il merito è senza dubbio di Antonio Conte, il quale è riuscito a risollevare il morale della squadra dopo una stagione disastrosa. La volontà della società è stata quella di “inaugurare” un nuovo progetto. Quest’ultimo, ha come obiettivo prioritario proprio quello di riportare il club dove merita a suon di vittorie e non solo. In questa prima parte di stagione, la missione è quasi riuscita vista la classifica della Serie A. Gli ideali del presidente Desono però un po’ più ampi, motivo per il quale il progetto sarebbe a lungo termine.Non a caso, anche il DS Manna sarebbe a conoscenza di tutto ciò.