Inter-Parma, Inzaghi domani a San Siro con gli stessi undici di Firenze

Milano, 5 dicembre 2024 – Dopo aver disputato soltanto 17' della partita contro la Fiorentina, sospesa per l'aritmia che ha colpito Edoardo Bove, l'torna in campoalle 18.30 al Meazza per affrontare il. Simonedovrebbe schierare la stessa formazione iniziale vista al Franchi, con Sommer in porta, Pavard, De Vrij e Bastoni in difesa, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco a centrocampo, Martinez e Thuram di punta. In panchina Carlos Augusto, recuperato, ma non Acerbi, ancora ai box. Supporters cheer for their team Fiorentina during the Italian Coppa Italia cup soccer match between ACF Fiorentina vs Empoli FC at Artemio Franchi Stadium in Florence, Italy, 4 December 2024. On the board is the image of the Fiorentina midfielder Edoardo Bove who collapsed at 17' Fiorentina-on Sunday evening and is now hospitalized.