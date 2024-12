Ilrestodelcarlino.it - Incendio devasta il bar ‘Mamma mia’ a Imola. “Muri e impianti da rifare, costretti a restare chiusi”

, 5 dicembre 2024 – Prima le fiamme e poi il fumo che ha invaso tutto il locale. E’ stata una notte molto dura per i ragazzi del, il bar che si affaccia in via Puccini, nel quartiere Pedagna. Il rogo si sarebbe scatenato attorno alle 9,30 dell’altra sera, poco dopo l’orario di chiusura e, sul posto, in pochi minuti sono giunti i proprietari del locale e i vigili del fuoco, avvisati dai gestori di un vicino locale allarmati dal fumo che stava uscendo dal bar. “Siamo riusciti ad aprire la porta in pochi attimi – racconta il titolare Denis Raimondi – permettendo così ai vigili del fuoco di entrare nel locale e di dare il via alle operazione di spegnimento e messa in sicurezza che sono durate fino alla mezzanotte”. Lo scenario, una volta spento il rogo, non è stato purtroppo dei migliori.