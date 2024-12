.com - Il Monaco che vinse l’Apocalisse, recensione: quanta enfasi per raccontare Gioacchino da Fiore

La nostradi Ilche, dramma storico che racconta le gesta dida, interpretato da Francesco Turbanti: la vita del teologo calabrese è già drammaturgicamente affascinante, perché quindi questa pomposità?Se con Francesca Cabrini ci siamo spinti nella New York del primo ‘900, con Ilchetorniamo indietro nell’Italia del dodicesimo secolo. Sempre però di figure religiose di alto livello parliamo, che per fortuna nel caso del film diretto dall’italianissimo Jordan River almeno evita in gran parte il rischio dell’agiografia. Il problema però evidente di questo dramma storico e biografico sta nel suo eccesso di lirismo e di pomposità che pervade i dialoghi, la direzione degli attori e la loro recitazione e la messa in scena tutta, rendendo purtroppo quasi del tutto impalpabile l’intrigante figura del teologo di origine calabrese.