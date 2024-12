Lettera43.it - Il M5s contro Parenzo, il traballante Osanna e le altre pillole

PentastellatiDavid. E con una nota ufficiale firmata Movimento 5 stelle. Secondo i fedelissimi di Giuseppe Conte, spicca «l’inadeguatezza del conduttore», con la sua «incapacità di moderare e garantire il rispetto delle regole del confronto». Tutto è nato dalla presenza di Alessandro Gonzato, giornalista di Libero, durante la trasmissione L’Aria che tira su La7, che per i contiani si sarebbe distinto «nell’interruzione continua e nell’impedimento sistematico alla nostra Alessandra Maiorino di argomentare e rispondere alle domande», rappresentando «una grave mancanza di rispetto non solo verso di lei, ma verso un’intera comunità politica a cui è stato precluso il diritto a un dibattito civile e costruttivo. È intollerabile che una rappresentante delle istituzioni sia costretta ad abbandonare lo studio per l’impossibilità di far valere il proprio punto di vista in un contesto che dovrebbe garantire pari dignità a tutte le voci».