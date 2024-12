Quifinanza.it - Il decreto fiscale è legge, dall’acconto Irpef al finanziamento ai partiti: le misure

È stato dato il via libera al, che èdopo la votazione alla Camera. Il risultato? 151 voti in favore, 111 contrari e 4 astenuti. Già approvato in Senato, il provvedimento, collegato alladi Bilancio, è stato convertito ine possiamo dunque parlare, concretamente, delle varieche hanno ricevuto l’ok finale.IlMeloniDopo aver ottenuto la fiducia alla Camera nella giornata di mercoledì 4 dicembre, con 192 voti favorevoli, in assenza di modifiche rispetto a quanto approvato al Senato, era ormai scontato il semaforo verde.Le disposizioni previste variano tra differenti ambiti, tenendo anche conto delle urgenze dei singoli territori. Lo dimostrano i 74,4 milioni di euro che riceverà la Regione Sicilia. Ciò al fine di compensare le entrate ridotte derivanti dalla riforma