Anticipazionitv.it - Gustavo Rodriguez: grave incidente per il padre di Belen

Leggi su Anticipazionitv.it

della celebre showgirl, è rimasto coinvolto in unquesta mattina, 5 dicembre 2024, a Gallarate, in provincia di Varese. L’episodio si è verificato all’interno di un capannone situato in via Cappuccini, dove è divampato un incendio le cui cause sono ancora da accertare. L’uomo, già noto al grande pubblico per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, ha riportato ustioni di secondo grado al volto e alle braccia. Dopo essere stato stabilizzato presso l’ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate, è stato trasferito d’urgenza al reparto Grandi Ustionati del Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono gravi, ma attualmente stabili.Le dinamiche dell’incendio diL’si è verificato intorno alle 10:12 del mattino in un capannone situato in via Cappuccini, civico 50/A, nella zona industriale del quartiere Arnate di Gallarate.