Metropolitanmagazine.it - Gucci vola a Miami con le luminarie di Natale dedicate alla sua Firenze (e a quella di Guccio Gucci)

Continua la saga sulledi: i grandi brand si sono spesi tantissimo anche quest’anno per portare la magia delin tutto il modo. È il caso di, che dopo l’instzione del Palazzo della Mercanziaoltreoceano verso. Qui, è presente un’instzione immersiva, che racconta la gioventù di, il fondatore della maison, che ha avuto l’ispirazione per il suo iconico rosso proprio durante il suo lavoro all’hotel Savoy di Londra. Alo ritroviamo in Sweet Bird North Plaza, nel Design District, e sarà visibile fino al 7 gennaio 2025.Inaugura l’instzione didi(ma è a)L’instzione in miniatura riproduce tantissimi iconici edifici, palazzi e monumenti così cari ao, che hanno segnato la sua storia (e di conseguenzadel brand).